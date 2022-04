Eugenio Derbez se reunirá con AMLO pero no será en Palacio Nacional

Eugenio Derbez, quien fue uno de los famosos que se unió a la campaña, #SelvaMeDelTren, en donde se busca detener su construcción hasta realizar estudios necesarios, ante esto, el actor aceptó la invitación que hizo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia para reunirse.

Sin embargo, aunque AMLO, había predicho que se reunirían en el Palacio Municipal, los famosos pidieron que sea en la zona que sería afectada.

Ante ello, AMLO aseguró que mandaría a un representante del ejido Jacinto Pat a hablar por él ya que existe un propósito político detrás y no va a ‘seguirles el juego’.

Asimismo, argumentó que haberlos descalificado en un principio no resolvería el asunto de fondo.

“El camino siempre será el diálogo y agradecemos que en esta ocasión haya entendido que no estamos en contra de él. Qué bueno que rectificó el hecho que dice que no nos están pagando, cosa que es cierto”, agregó.

“Creemos que ir al Palacio no sería lo correcto porque ni él es experto ni nosotros tampoco. Sentarnos a dialogar para que nos diga ‘no se preocupen, todo está bien’ no nos llevará a ningún lado. Los que se tienen que sentar son los científicos, tanto de parte de él como los que nos contactaron a nosotros, y que entre ellos discutan los puntos reales, encuentren una solución y un acuerdo. Y qué mejor que hacerlo ahí en el lugar, no a miles de kilómetros”, refirió.