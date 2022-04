FOTO: Dañan camioneta de Noroña de más de un millón de pesos

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), a través de su cuenta de Twitter denunció que su camioneta fue dañada al interior de un estacionamiento público.

El legislador del PT público una fotografía donde muestra su camioneta sin la llanta delantera izquierda, el rin roto y montado aún sobre el disco de la rueda en conjunto con los birlos.

De inmediato la publicación de Noroña llamó la atención de sus detractores, que sin pensarlo arremetieron contra el diputado federal llamándolo “capitalista de closet” debido a su lujosa camioneta.

Su camioneta Volvo de color gris esta valuada en un poco más de un millón 300 mil pesos, de hecho el mismo legislador reconoció que su camioneta tenía ese valor, pero que la está pagando con un crédito bancario.

“Mire usted, pues no. Es la versión más elegante, es 2021 y me costó 1.5 millones. No tengo porque informarlo por esta vía, pero la estoy pagando con un crédito de @HSBC_MX”