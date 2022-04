¡Tiembla Six Flags! Hasbro abrirá un parque de diversiones en México

La empresa de juguetes Hasbro abrirá un parque de diversiones que tendrá alrededor de 24 atracciones con sus marcas más importantes: Monopoly, Transformes y My Little Pony.

Sixflags no era suficiente para Ciudad de México, por lo que Hasbro anunció que abrirá un nuevo parque de atracciones, el cual hasta ahora ha requerido una inversión de 16 millones de dólares para su construcción.

El vicepresidente de entretenimiento en Hasbro Inc., Matt Proulx, comentó que estará ubicado en Interlomas en Estado de México. Contará con 24 atracciones de sus marcas favoritas como Monopoly, Transformes y My Little Pony.

Cabe resaltar que no será una inversión directa de la empresa de juguetes, pero sí están involucrados en el proyecto del parque.

“Estamos licenciado nuestras marcas para que se usen dentro de esta instalación. Nuestro objetivo, a través de este acuerdo es, apoyar a Hasbro City. Por lo tanto, contamos con un equipo de profesionales dedicados al entretenimiento basado en la ubicación que trabajan en la planificación, las operaciones y la comercialización de la instalación en general”, explica el directivo.

Hasta hora se sabe que el parque tendrá una extensión de 9 mil metros cuadrados, donde habrá la zona de Cybertron, de la franquicia de Transformes.

Además, habrá personajes como Power Rangers, Potato Head y Nerf.

Ante el tema de seguridad que es un tema importante por los incidentes ocurridos años atrás, la empresa de Hasbro señaló que tendrán la experiencia adecuada en las operaciones.

Información obtenida de: Expansión