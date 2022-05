¿Los hackearon? Por error BBVA está haciendo depósitos y regalando dinero a sus clientes

Sin motivo aparente BBVA le ha realizado depósitos a sus clientes ya que cientos de usuarios han reportado que en sus cuentas se refleja más dinero del que ellos tenían en sus cuentas, situación que se ha vuelto tendencia en Twitter.

@BBVARe_mx Hola Quiero saber sobre los depósitos no reconocidos que se realizó el día de hoy en mi cuenta.

Los usuarios reportaron que tienen un saldo mayor en su cuenta y que desconocen la naturaleza del depósito, por lo que han solicitado el apoyo a la institución financiera para aclarar la procedencia del dinero.

" Hola, tengo dinero de más en mi cuenta y no se ve ningún depósito, ¿es una falla de ustedes?", comentó un usuario a través de redes, quien también fue apoyado por los servicios del banco en cuestión.

Hasta el momento BBVA no ha emitido una postura respecto al hecho y mucho menos ha señalado si le quitará el dinero depositado a cada uno de los usuarios beneficiados con este extraño regalo.

Y como era de esperarse los usuarios que no lograron recibir dinero por este error, han creado divertidos memes donde se burlan de esta extraña situación.

Viendo que BBVA no se equivocó en mi cuenta: pic.twitter.com/UHBlp0iEC7

Así me sentí cuando entré a la app de BBVA hace unos minutos. Señor me has mirado a los ojos. pic.twitter.com/NxhQx7qmAj