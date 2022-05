Ejército fue responsable y evitó muertes: AMLO tras “huida” del Cártel en Michoacán

Luego de que circuló en redes sociales un video donde se aprecia a un grupo armado persiguiendo a vehículos del Ejército en las calles de Nueva Italia, en Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como responsable la actitud del Ejército al no buscar la confrontación.



Durante su conferencia mañanera, el mandatario federal afirmó que fueron muy inteligentes los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para evitar un enfrentamiento que hubiera causado muchas muertes.



“En redes sociales circuló un video donde presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas del Ejército, los van siguiendo, eso se usó para decir ‘¿en qué país vivimos?’, hasta personajes famosos desde luego del partido conservador, hablando que ‘no había autoridad’, que ‘cómo se humillan así'”, refirió.



“Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército, antes era distinto. Eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida presuntos delincuentes, civiles y soldados y marinos y no les importaba a los de arriba, Es muy fácil decir ‘haga valer la autoridad, no me va temblar la mano’ (da golpes con un puño en el atril), eso decían cuando estaba la vida de por medio de otros, de muchos”, explicó.



“Nosotros cambiamos y tanto la Secretaría de Defensa como de Marina y la Guardia Nacional tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza”, agregó.



El mandatario mexicano afirmó que, a diferencia del pasado, ahora se cuida a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, “pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos“.

López Obrador afirmó que tras concluir la persecución contra militares, se pidieron refuerzos y se volvió a entrar a la zona, donde se encontraron laboratorios donde se fabricaban drogas, los cuales fueron asegurados.

Hace unos días fueron reveladas grabaciones donde personal del Ejército mexicano fue víctima de una persecución en Nueva Italia, municipio de Múgica, Michoacán, por parte de un grupo armado.

El video muestra al convoy militar circular a toda velocidad sobre la Autopista Siglo 21 para perder al comando que lo seguía.

