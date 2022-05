¿Qué me quita saludar a la mamá de El Chapo?: AMLO defiende saludo a Doña Consuelo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recordó el saludo que le hizo en marzo de 2020 a María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en una gira por Sinaloa.

Fue durante su conferencia de prensa matutina, que López Obrador recordó cuando se bajó de su vehículo para saludar a María Consuelo Loera, en “un acto público”.

“Sabemos lo que pasa en las familias, la descomposición social que se originó durante el periodo neoliberal, la desintegración de las familias y eso nos lleva a decir ‘vamos a actuar de esta manera’, que no significa complicidad, que no significa impunidad, contubernio.

“Porque si saludo a la mamá de Guzmán Loera, ‘¿por qué la saluda?’ ¡Cómo no voy a saludar a la señora, a una anciana!”, expresó el presidente de México.

“Imagínense que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán Loera y me puede ir mal en mi imagen. ¡Qué va a decir cualquiera de estos personajes! Estoy tranquilo con mi conciencia, mi tribunal es mi conciencia.