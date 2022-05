Tuve un infarto y me salvé porque estaba cerca de un hospital: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reiteró la importancia de tener médicos especialistas en todos los hospitales del país, hasta de las zonas más marginadas, e incluso recordó su caso, ya que, se salvó de un infarto "porque estaba en la Ciudad".

Fue en su conferencia de prensa, que el mandatario detalló que cuando tuvo problemas con el corazón, pudo ser atendido de inmediato porque "estaba a media hora de un hospital, pero si me tardo media hora más, no lo estaría contando".

"Yo no quiero eso, a mi me dio un infarto y me salvé porque estaba en la ciudad, a media hora de un hospital, pero si tardo media hora más, no la estaría contando, entonces, ¿por qué no tener a los médicos?", afirmó.