Sorprende a AMLO que juicio de Johnny Depp haya durado meses y el de García Luna lleva años

El juicio entre el actor Johnny Depp y su exesposa, la también actriz Amber Heard, llegó en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el mandatario se mostró sorprendido que solo duró seis meses.



#ConferenciaPresidente. “Por qué tanto tiempo” y no se define el juicio en EU contra Genaro Garcia Luna, afirma @lopezobrador_ pic.twitter.com/lbF11pTp3s

— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 2, 2022

Ante ello, López Obrador recordó que Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, está detenido en Estados Unidos, acusado de vínculos con el narcotráfico; esperando ser juzgado. Y comparó su caso con el de la ex pareja mencionada, por lo que custionó por qué no avanza el caso.



“Todo el proceso judicial, creo que tardó seis meses, y lo de García Luna ya lleva años; está rarísimo, ¿qué no tienen información?, ¿por qué tanto tiempo lleva este caso?”, se cuestionó el presidente.



En la Mañanera en Palacio Nacional, el mandatario recordó que la justicia de Estados Unidos acaba de resolver el juicio de la actriz Amber Heard y el actor Johnny Deep mediante un proceso mediático, en el que se conocieron los pormenores de la denuncia.



“Me llamó la atención lo de una denuncia muy publicitada de unos esposos divorciados que acusaban; la señora acusada de maltrato y bueno ya resolvieron los jueces, pero todo el proceso creo que tardó seis meses”, reiteró.



Fuente: El Heraldo