AMLO asegura que ‘hay tiro’ entre opositores: “se están deshaciendo del PRI”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que existe una ruptura entre los grupos de oposición, por lo que pretenden deshacerse del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al respecto, el mandatario exhibió que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de Claudia X. González denunció al líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno tras construir una red entre familiares y amigos para adquirir 35 propiedades en Campeche.

"Demuestra que ya es un pleito ahí, yo no sabía, no había escuchado, ustedes me ilustraron, 'hay tiro'", dijo AMLO entre risas durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.