Samuel García lo vuelve hacer: dice que no es Tláloc pero anuncia estrategia para que llueva en Nuevo León (VIDEO)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García explicó la estrategia para que llueva en el estado, ante la escases de agua. Esto sin antes recalcar que no es Tláloc, “el dios de la lluvia”.

“A toda mi gente del sur, yo ahí viví toda mi vida, me hablan todos los días tíos, primos, vecinos: ¡Eh, qué pedo, por qué no llega el agua! Pues porque La Boca alimenta ese sector y está en cero. Primero, no soy Tláloc, pero si hoy llega la humedad como se ve y le atinamos al bombardeo aquí (sobre Santiago) y me escurren todos estos ríos a La Boca y esta la recuperamos, ya fregamos por lo menos unas semanas”, dijo el mandatario en una presentación que difundió en sus redes, auxiliado con un pizarrón electrónico.