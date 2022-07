AMLO revela que escribirá un libro tras dejar la presidencia de México en 2024 (VIDEO)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que luego de dejar la presidencia de la república en el año 2024, escribirá un nuevo libro el cual se titulará “El pensamiento conservador en México” el cual publicará tres años después se haber sido mandatario federal.

AMLO señaló, que se jubilará y no volverá a la actividad pública ni política, ya que no piensa dar entrevistas por lo que se dedicará a estar con su familia, ya que aseguró que se irá con la conciencia tranquila por haber servido a su país.

“Concluyo mi ciclo a finales de septiembre de 2024, por eso el tiempo que me queda lo estoy utilizando de manera intensa, me estoy aplicando para que no quede nada pendiente y me pueda ir con mi consciencia tranquila por haber servido a mi país, a mi pueblo y no pienso continuar en la política”, dijo AMLO.