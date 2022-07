AMLO niega haber pactado con Biden captura de Caro Quintero: ya no se arrodillan los presidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que en su encuentro con Joe Biden no se abordó el tema de Rafael Caro Quintero.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mencionó que ya no trata temas sobre delincuentes de un país a otro.

“No, no, no, no, yo no trato estas cosas, estos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales, nacionales. Un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente, eso a lo mejor lo hacían antes, nosotros no”, señaló AMLO.

“Aquí la decisión de que se haga valer un auténtico Estado de Derecho, y que al margen de la ley nada y que por encima de la ley nadie; Estado de Derecho y las instituciones tiene que cumplir con su responsabilidad, entonces ya no son negociaciones en lo oscurito, nadie”, declaró.