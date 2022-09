AMLO descarta que su mandato sea el más violento: la complicidad con el crimen viene de años anteriores (VIDEO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó que su Gobierno será el más violento de la historia de México por la cantidad de homicidios dolosos, y aseguró que su estrategia de seguridad va en el camino correcto y que no la cambiará.

En conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional y al ser cuestionado por el periodista Jorge Ramos, el jefe del Ejecutivo federal indicó que si mintiera tendría un problema con su conciencia.

“Vamos a seguir, vamos a reducir, eso es lo que me tiene tranquilo y optimista, y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia, porque nos está dando resultados. No, no, no, no, tendría muchos problemas con mi consciencia, con mi tribunal principal que es mi consciencia s estuviese mintiendo”, dijo AMLO.