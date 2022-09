Sin el INE se realizará la consulta ciudadana para decidir sobre la militarización en las calles

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador informó que mañana mismo presentará el programa para la realización del ejercicio, y adelantó que lo harán sin la ayuda del Instituto Nacional Electoral

Durante la mañanera informó que se presentará el programa para la realización del ejercicio, y adelantó que lo harán sin la ayuda del Instituto Nacional Electoral (INE).

"¿Qué es más importante? ¿La política partidista o los sentimientos de la gente? ¿A quién le afecta? Mañana presentaremos aquí el programa, no se va a llamar consulta, tenemos que buscar el marco legal apropiado, no queremos que participe el INE porque nos va a pedir muchísimo dinero. Vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos, pueden ayudar los gobernadores, presidentes municipales, organizaciones sociales, todos", puntualizó.