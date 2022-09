Lo hicieron de mala fe; filtran investigación sobre el caso Ayotzinapa

El pasado fin de semana se filtró información sobre el caso Ayotzinapa, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció disculpas a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, además de manifestar que este tipo de actos fue con mala fe.

El mandatario mexicano señaló que aquellos que filtraron la información, pensaron que la investigación perdería validez legal, pero no, al ser un caso jurídico, de justicia y de Estado.

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO cuestionó sobre las partes testadas en el informe de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ).

“Lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas yo nada más ofrezco disculpas, no solo por eso, si no por todo lo que injustamente les hicieron a sus hijos y ofrezco disculpas a los padres (…) No ocultar nada, si por eso dije, `¿por qué testaron? Si es lo que se tiene que revisar, no es posible y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia.

“(Los padres de familia) ellos también en un momento lo plantearon de que querían la verdad, aunque fuese dolorosa y sí es muy doloroso”, dijo.

“No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia, porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esta manera ya no va a tener validez legal si nada mas no es un asunto jurídico, esto es un asunto de justicia y de Estado. “No es 'a ver, es que como dieron a conocer los estados, ya los vamos a dejar en libertad porque se violó el sacrosanto debido proceso, no' “, agregó.