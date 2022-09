Mariana Rodríguez revela que votó por Samuel García por ser muy guapo (VIDEO)

Mariana Rodríguez reveló que en sus primeras elecciones en Nuevo León, votó por Samuel García porque le parecía un hombre “muy guapo”.

En la convención “Fosfo Foro”, Mariana Rodríguez contó cómo inició su camino en la política y señaló que “fue por el amor, por Samuel”.

Finalmente agregó que sus padres la regañaron cuando decidió votar por Samuel García solo por ser “guapo”.

“Mi papá me dice que tache la boleta de los diputados locales, me dice ‘no votes por que no hacen nada y les pagan de oquis’, pero yo me acordaba de ese chavo guapo que yo veía en el panorámico y voté por Samuel, pero me dice mi mamá saliendo que ‘por quién había votado’ y le dije que por Samuel, y me preguntó la razón, y le dije que ‘porque estaba muy guapo’, esa fue mi respuesta y santa regañada que me dieron porque no era una de las razones por las que deberíamos votar”.