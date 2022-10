‘Es mentira’: AMLO niega espionaje a periodistas con Pegasus

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que se ande espiando a periodistas u opositores, luego de que denunciara la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), sucedido entre 2019 y 2021 con el software Pegasus, mismo que fue utilizado durante gobierno de Enrique Peña Nieto.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario fue cuestionado por dichas acusaciones, por lo que él reiteró que no es igual a sus antecesores, por lo que pidió se compruebe lo que denuncian.

“No es cierto que se espíe a periodistas u opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto, yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, entonces, si tienen pruebas, las presentan (...). Es mentira, así de sencillo”, dijo.

AMLO aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no realiza espionajes, sino de inteligencia para atender problemas de inseguridad en el país.

“Ellos (militares) tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto, nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo”.

“Si yo sostengo que no se va a espiar a nadie, es eso, no tengo doble discurso, mi doctrina no es la hipocresía. No tenemos nada que ocultar, no somos iguales. El gobierno no se mete en el espionaje en el tiempo que llevamos nosotros”, afirmó.