Tatiana Clouthier cuestiona trabajo periodístico de López-Dóriga tras exhibir su foto el aeropuerto

La ex secretaria de Economía explicó que se dirigía a su hogar en Nuevo León y no rumbo a Sinaloa como lo dijo el periodista

Tatiana Clouthier, quien este renunció a la titularidad de la Secretaría de Economía, cuestionó la labor periodística de Joaquín López-Dóriga, tras exhibir su foto en el aeropuerto.



No tengo idea como viaje usted, ni como Secretaria viaje acompañada el 95% de las veces;

No se que tiene usted conmigo que le quito mucho tiempo o le pagan para molestar;

¿Cómo estarán sus notas si lo básico no lo checa? El vuelo era a dónde vivo y hasta la sala decía: Mty

— Tatiana Clouthier (@tatclouthier) October 6, 2022

Joaquín exhibió una foto dela exfuncionaria en la sala de espera de un aeropuerto, con la leyenda “El retrato de la renuncia: la soledad. Ya en el aeropuerto hacia su tierra, Sinaloa”, a lo que Tatiana le respondió en Twitter.

Clouthier dijo que efectivamente suele viajar por su cuenta y con la aclaración de que no se dirigía a su natal Sinaloa, sino hacia la ciudad donde radica: Monterrey.

Frente a este dato que aparentemente no habría sido verificado por López-Dóriga, Clouthier cuestionó su trabajo como periodista: “Cómo estarán sus notas si lo básico no lo checa?”.

López-Dóriga no se quedó callado; en su respuesta escribió: “No tengo idea de cómo viaja, ni tengo nada con usted, y lo sabe. Dice que me pagan para molestarla. Me lo hubiera dicho en alguna de las entrevistas que le hice en menos de un mes y que tanto agradeció”.

Ante los tuitazos, usuarios en redes sociales comenzaron a atacar tanto a López-Dóriga, como a la exfuncionaria federal.

Con información de El Universal