“Estoy tronando”: Sansores exhibe conversación en la que Adela Micha le pide dinero a Alito Moreno

En el programa “Martes del Jaguar” revelaron mensajes de WhatsApp entre la periodista Adela Micha y el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno.

En ellos se lee cómo Micha utiliza un lenguaje muy cariñoso con Moreno para pedirle favores.

La conversación se dio supuestamente en 2020, previo a la elección de 2021, y en ella l Adela Micha le pide dinero a Moreno Cárdenas para pagar la nómina de su empresa, argumentando que no tiene recursos económicos.

“Alito, necesito que me apoyes. Estoy tronando, mi gente, todo. No podemos dejar que desaparezca esta plataforma. De verdad, se ha colocado súper. Es de las únicas voces plurales. No tengo nada para pagar, nada”, dice en la conversación fechada el 28 de junio de 2020.