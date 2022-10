Ruiz Massieu se destapa como presidenciable para 2024

Este jueves la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Claudia Ruiz Massieu se destapó para presidenciable en 2024.

En entrevista para Foro TV, la priista expresó su deseo de ser presidenta de México, impulsada por un proyecto multipartidista y que contemple otros liderazgos fuera de las fuerzas políticas.



“Me gustaría ser presidenta de México, por supuesto que sí. Yo creo que cualquier político que lleve tantos años en esto y haya tenido la posibilidad de tener estas responsabilidades lo debe pensar seriamente, yo lo pienso seriamente y desde luego que me gustaría, siempre y cuando, hubiera la posibilidad de construir un proyecto plural no solo de partidos sino con liderazgos y representaciones sociales”.



La ex presidenta y ex secretaria general del PRI, así como ex secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) y ex titular de la Secretaría de Turismo precisó que le gustaría encabezar un proyecto que no se limite a los partidos



“A mí, desde luego que me gustaría; soy una política profesional, me he dedicado a esto toda la vida, tengo una visión de México”.



Finalmente admitió que la confianza de los aliados de Va Por México hacia el PRI quedó minada por su voto a favor de la militarización hasta 2028.

