AMLO pide a la FGR informar sobre denuncias de espionaje a opositores

El presidente, Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre las denuncias que existen sobre presuntos actos de espionaje en sexenios anteriores y durante el actual gobierno.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario explicó que es un hecho que en los gobiernos anteriores el espiar a opositores y periodistas era una práctica común de los gobiernos federal, estatales y hasta de agrupaciones políticas

No tengo mucha información, sólo que existen estas denuncias en la fiscalía y para no especular, lo mejor sería pedir a la fiscalía, de manera respetuosa, que nos informe sobre estas investigaciones.

Dijo que este es un buen tema en el que se puede profundizar, porque hay suficiente información de lo ocurrido en el pasado, pero, además, significaba un negocio jugoso para las empresas que venían del extranjero a ofrecer sus servicios. Incluso, recordó que Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, estaba involucrado en este tipo de negocios.

“Era un negocio muy lucrativo, por eso sí, convendría que se supiera todo pensando siempre en la no repetición, en que estas cosas vergonzosas no vuelvan a suceder en nuestro país y que no se vea como un asunto normal”, agregó.