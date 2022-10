Corte Suprema de Chile rechaza extradición a México de Mauricio Toledo

La Corte Suprema de Chile rechazó, este viernes 14 de octubre, la solicitud de extradición contra el exdiputado federal, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, requerido en México por supuesto enriquecimiento ilícito.

Toledo, acusado en México por el delito de enriquecimiento ilícito, viajó a Chile desde agosto de 2021.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal revocó la sentencia dictada el 24 de diciembre del año pasado, que autorizaba la entrega del político quien también es ciudadano chileno.

En su decisión de este viernes, el órgano de justicia consideró que no se cumple el principio de mínima gravedad del delito, “al sancionarse en Chile el enriquecimiento ilícito con una pena de multa y no con un año de reclusión”

“Que sobre el particular conviene tener en consideración que constituye un principio general del derecho internacional, el que la extradición solo procede por delitos de gravedad, y no serían tales aquellos cuya pena no supera el año de privación de libertad, que serían por tanto de escasa lesividad”, abunda el fallo votado por las y los jueces Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Hernán González.