AMLO no concluirá Tren Maya si no se solucionan conflictos territoriales

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que, debido a los conflictos territoriales, si no se llega a un acuerdo con los ejidatarios, amaga con concluir el Tren Maya en Xpujil, sin llegar a Chetumal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal señaló que el pasado fin de semana, acudió a la supervisión de la obra del Tren Maya, resaltando que faltan los dos últimos tramos, 6 y 7, los cuales están a cargo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Además, refirió que en el Tramo de Xpujil a Chetumal podría ser cancelado, ya que ejidatarios que quieren que pase el Tren, pero condicionado a que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de una indemnización de cuando se construyó la carretera de Escárcega a Chetumal a principios de los años 60.

“Con todo respeto, ya les mandé decir a unos (ejidatarios) de qué querían su nieve, pero aquí es querer hacer su agosto… no es: ‘aquí no pasas si no me das tanto’; eso no se puede, eso es corrupción, que quede claro y no han querido convocar a asamblea, porque estoy seguro, la gente y los ejidatarios van a decir ‘sí queremos el tren Maya’”, declaró López Obrador.