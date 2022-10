Tras primer caso de gripe aviar en México, subirá precio del huevo, pollo y pavo

Tras confirmar el primer caso de gripe aviar en México, expertos advierten que los precios del pollo, el huevo y el pavo comenzarán a subir en hasta un 20 por ciento adicional a los incrementos ya registrados, además de que podría haber desabasto.

De acuerdo con el portal de noticias ‘El Financiero’ a lo anterior se agrega el aumento en el costo de los cereales para alimentar a las aves, por la invasión rusa en Ucrania, y el alza de los costos logísticos, que pondrían en problemas a firmas como Bachoco, Pilgrim’s Pride, Grupo San Antonio y Buenaventura Grupo Pecuario.

Advirtió que el nuevo Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) generó una alerta roja debido a que se autorizó una licencia universal que exime a los importadores de hacer revisiones sanitarias, por lo que en caso de recibir pollos con gripe aviar, México quedaría severamente comprometido.

“Se les deja en la cancha de los importadores la responsabilidad ética que las importaciones no vengan con problemas sanitarios, en este caso hablando del pollo que no venga con gripe aviar. Ahorita no hay desabasto, si este asunto nos pega fuerte en el país o esto se desborda más en Estados Unidos, es probable que tengamos problemas de abasto, porque se va a complicar la importación y producción nacional”, apuntó el presidente de la ANPEC.