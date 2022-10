Joven acusa de intento de secuestro en gimnasio de Zapopan (VIDEO)

En Zapopan, Jalisco, una joven identificada como Marissa, denunció un intento de secuestro cerca del parque metropolitano, cuando estaba llegando a un gimnasio de la zona.

Fue a través de la cuenta de Instagram, Womensofire, que la joven señaló que desde que había bajado de su camioneta un sujeto la siguió hasta la entrada del gimnasio.

Y fue cuando Marissa estaba a punto de entrar que, el sujeto aceleró el paso y le roció un líquido que presuntamente era droga, posteriormente el hombre huye del lugar.

Momentos después, señalaron que en las cámaras se ve al sujeto correr hacia una camioneta, en donde había otro sujeto esperando.

“No me quise quedar callada y pudo haber pasado a mayores, siento que si no hubiera reaccionado en la manera que lo hoce no estaría aquí con mi familia”, escribió la joven.