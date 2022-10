AMLO pide a la FGR informar si existe investigación vs Felipe Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) informar si existe una investigación contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Luego del operativo “Rápido y Furioso”, donde Estados Unidos mandó a México de manera ilegal armas con sensores para la delincuencia organizada, se inició un expediente de investigación, pero hasta al momento se desconoce si ya se le dio “carpetazo”.

AMLO, cuestionado por las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández sobre la investigación contra Felipe Calderón por el tráfico de armas, señaló que no tenía información sobre el tema.

Pero resaltó que está confirmado el operativo que se realizó, “llevaron a cabo esa investigación, no sé si esté vigente, porque también suele pasar que haya dar carpetazo a asuntos que consideran no convenientes, pero de que existió esta operación en el gobierno de Calderón, de eso no hay duda”.



“La Fiscalía seguramente debe de saber qué investigaciones hay abiertas como ustedes ya saben mi postura sobre los expresidentes, le expuse cuando tomé posesión, dije que si en una consulta la gente decidía que se les juzgará, pues que se abrían los expedientes, se llevó a cabo esa consulta, no fue vinculatoria”, explicó.



Juicio contra García Luna tardará más

El mandatario federal criticó que se están tardando mucho con el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de seguridad del sexenio de Felipe Calderón, el cual ya lleva tres años.

Al respecto, el juicio iniciará hasta enero de 2023.



“Está tardando muchísimo, porque lleva, no sé, tres años que fue detenido García Luna, y todavía no hay nada, se habla de que ya hay toneladas de pruebas, documentación y grabaciones, pero está detenido el proceso”, refirió.



Información obtenida de: El Heraldo de México