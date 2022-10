¡Venimos en paz! Captan presunto Ovni en Sonora, Sinaloa y Baja California (VIDEO)

En Sonora, Sinaloa y Baja California, usuarios reportan el avistamiento de una luz extraña en el cielo que podría ser un OVNI.

El momento fue captado en video y poco después compartido en redes sociales, en donde se puede ver a la extraña luz surfeando el cielo.

En el video, compartido por un medio local, se puede escuchar a algunos que los usuarios expresan que no es ovni, si no se trata de un dron; sin embargo, esta información no ha sido comprobada.

Tras la viralización de los videos en donde se vio una extraña luz en el cielo, usuarios en redes sociales desmienten al posible ovni.

Lo anterior ya que algunos cibernautas expresaron que se trata de Falcon 9 Space X

El Falcon 9 Space X, es un cohete perteneciente a Elon Musk, que fue lanzado desde California, Estados Unidos; con el objetivo de poner en órbita los satélites Starlink 4-31, para una siguiente misión.