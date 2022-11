Infiltrados en FGR querían evitar detención de Murillo Karam por caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes en Palacio Nacional que había infiltrados en la investigación del caso Ayotzinapa, que inclusive querían alertar a Jesús Murillo Karam y a otros de las órdenes de aprehensión en su contra.

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional dijo que los mismos infiltrados querían “dinamitar” la pesquisa sobre la desaparición de los 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos inflando la lista de órdenes de aprehensión.

Las órdenes de aprehensión, incluida la del exprocurador General de la República, están apegadas al informe que le presentó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, aseguró López Obrador.

“Lo que querían era que, por ejemplo, para hablar con claridad, no se detuviera al procurador Murillo Karam. Entonces, ahora, el segundo paso de estos infiltrados o sorprendidos, o considerados no tomados en cuenta o estrictos defensores del debido proceso, porque hubo alguien que me dijo ‘es que si se hubiera esperando un mes hubiese sido impecable’. Sí nos esperamos un mes no detenemos a nadie, como muchos, porque ellos mismos se iban a encargar de informarles”, dijo.