Peña Nieto calificó absurdas las acusaciones de lavado de dinero en su contra

Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, negó las acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) impuso en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, tras mudarse a Madrid y comprar un inmueble de más de 500 mil euros.

En entrevista para El País, el ex mandatario indicó que está dispuesto a responder por la orden legal en su contra y señaló que las acusaciones son absurdas.

“Es un absurdo. No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio”

Además, Peña Nieto aseguró sentirse muy cómodo en España, por lo que su residencia será en dicho país por al menos cinco años más.

“Estoy muy agradecido a este país por el trato que me ha dispensado, me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, que es mi patria y amo entrañablemente”