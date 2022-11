AMLO exhibe audio de Lorenzo Córdova en el que se burla de indígenas (VIDEO)

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, difundió durante su conferencia mañanera un audio con los comentarios emitidos en 2015 por Lorenzo Córdova contra un grupo de indígenas, lo que considera como prueba de que quienes organizan la marcha en defensa del INE son racistas y clasistas.

AMLO ha utilizado el video difundido esta mañana en varias ocasiones para señalar cómo el INE ve a la ciudadanía.

El presidente criticó a quienes acudirán a la protesta de este domingo 13 de noviembre, reiterando que son conservadores racistas y clasistas.

El video se proyectó en tres ocasiones porque AMLO quería que estuviera completo, subtitulado e incluso él quería leer el diálogo entre Córdova y el secretario técnico del INE, Edmundo Jacobo Molina.

“No mames, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que... A ver, güey, había un, no mames, no voy a mentir, ¿eh? Te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, me decía: ‘Yo, jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir a ti: o diputados para nosotros o yo no permitir que tus elecciones’”.