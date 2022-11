AMLO lanzará “bomba política” en su cuarto informe de gobierno el 1 de diciembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que prepara una “bomba política” que presentará en su informe el próximo 1 de diciembre a cuatro años de su gobierno, el cual iniciará a las 17 horas en el Zócalo capitalino.

-¿Llenará el zócalo, presidente? -se le preguntó este martes durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

“Yo creo que sí, pero invito, porque no es nada más esto, van a decir ‘no, eso ya lo sé’. No, no, voy a decir cosas que no saben”, contestó.

-¿Alguna bomba política? -se cuestionó.

“¿Alguna qué?”, contestó.

-¿Alguna bomba política? -se insistió.

“Ah, sí, sí, tiene que haber nota si no, no”, respondió entre risas.