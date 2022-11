AMLO respalda decisión de la SEP para que maestros puedan volver a reprobar alumnos

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó este viernes el cambio de criterios de evaluación de alumnos de educación básica, que realizó la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que permite a los profesores reprobar a los alumnos a partir del segundo bimestre del ciclo escolar 2022-2023.

El mandatario federal dijo que respalda las acciones de la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, porque “las secretarias y secretarios tienen libertad y ellos actúan con criterio, les tengo toda la confianza y no todo me lo informan, no todo me lo consultan".

Ayer, la SEP anunció que, a partir del segundo bimestre, a los estudiantes de preescolar, primero y segundo de primaria su escala de calificación será de seis a 10; mientras que de tercero de primaria a tercer grado de secundaria podrán no ser acreditados.

Luego de dos años en que los alumnos de educación básica debían ser aprobados a causa de la pandemia por Covid-19, la SEP regresa a la evaluación que utilizaba antes de la emergencia sanitaria.