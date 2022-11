Mariana Rodríguez denuncia venta de niños durante el gobierno de El Bronco (VIDEO)

Mariana Rodríguez a través de una transmisión en vivo denunció que los que los niños bajo la protección del DIF Capullos, se vendían, la esposa del gobernador de Nuevo León afirmó que ya había una investigación en curso.

La esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó en una transmisión en vivo a través de redes sociales que, durante la administración de Jaime Rodríguez Calderón, la institución lucraba con los menores.

"Si yo les contara todo lo que hacía la administración pasada con Capullos se me infartan. Como vendían niños, equis, esa es otra historia que luego les platicaré", dijo en el video que después borró.

Además, este martes señaló que ya se inició una investigación, aunque no reveló que bajo que institución.

"Cuando llegué a Capullos me encontré con todo tipo de atrocidades, impensables e inhumanas", expresó, "El señalamiento que hice en días pasados es una más de esas atrocidades, pero como saben, son temas muy difíciles de demostrar, por eso estamos haciendo una investigación rigurosa y por lo mismo no les puedo contar más, para no entorpecer el proceso".