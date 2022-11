Se desata balacera al acabar concierto de Danny Ocean en Morelia; deja un muerto y 8 heridos

Una balacera se registró en Morelia, Michoacán al finalizar un concierto de Danny Ocean, lo que dejó como resultado una persona muerta y al menos ocho lesionados.

Los hechos ocurrieron en la Plaza Monumental de Morelia, durante el concierto del cantante, quien lamentó lo ocurrido a través de sus redes sociales.

No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincon de Méx