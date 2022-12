Murayama se defiende de señalamientos: pagó 7 mil pesos al año por dos boletos de Pumas, no soy dueño

Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) desmintió que él sea uno de los dueños del equipo de futbol mexicano Pumas, luego de que durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que el funcionario decidió desmentir sobre lo que reveló el periodista Amir Ibrahim sobre la corrupción que existe en el futbol mexicano, donde aseguró que Muramaya era dueño de los Pumas.

Hoy en la mañanera se me acusa de ser uno de los dueños de los @PumasMX



FALSO.



Soy asociado de la AC de Pumas (uno de entre 450), sin fines de lucro.



Pago 7 mil al año y recibo 2 boletos para ir a la grada del Palomar en CU.



No tomo decisiones. No recibo un céntimo.



? https://t.co/p0NCySfmRw