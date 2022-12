AMLO exhorta a respetar el proceso de elección en candidatos de Morena en Coahuila

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió respetar el método de la encuesta para elegir a los candidatos de Morena debido a que es un proceso incorruptible

Esto, luego de que Ricardo Mejía, candidato de Morena en Coahuila descalificara el proceso y los resultados y acusó de corrupción, porque tiene dudas de la manera en que se levantaron los sondeos, además de que no se tomó en cuenta la opinión del consejo estatal del partido.

Esto luego de que el senador Armando Guadiana resultara ser el candidato morenista para la gubernatura de Coahuila en las elecciones de 2023.

En conferencia de prensa, AMLO señaló que para evitar fraudes se decidió por encuestas:

“Yo estoy totalmente de acuerdo con ese método y el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado, hay veces que no nos gusta el que gana, por una razón, porque no lo vemos joven o firme o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decida o lo que determina es cómo lo ve la gente”.