Los veo muy amables entre ellos, pero siempre existe el diablillo: AMLO no quiere pleitos entre ‘corcholatas’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que no quiere conflictos entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, los próximos candidatos presidenciales en México.

"De modo que lo que se tiene que cuidar es que no haya pleitos, porque yo veo a Adán y a Marcelo y a Claudia y a todos muy amables y afectuosos entre ellos, respetuosos, pero siempre existe el diablillo, hay un diablillo", dijo.



"Lo han visto en las redes, que es buenísimo, ese diablillo a veces me da consejos a mí y dice: ahora diles que je, je, je, je, ahora diles que el plan B, es porque no se van a poder hacer elecciones y te vas a quedar hasta el 2030", ironizó.