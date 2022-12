‘Dame tu celular o te pico’: Así asalta niño de 8 años a sus vecinos (VIDEO)

En Toluca, Estado de México, locatarios del mercado 16 de septiembre identificaron a un niño de ocho de edad que asalta con un arma punzocortante en las inmediaciones de este centro de abastecimiento y dentro de las naves, señalaron que únicamente se lleva los celulares y en ocasiones busca robar el dinero de la venta del día en algunos negocios.

De acuerdo con María Antonia Terrón, el niño es vive en el Barrio de Zopilocalco, a pesar de que los comerciantes han buscado a los padres y la abuela del menor, para que pongan un alto a la conducta del niño, éstos han hecho caso omiso.

La locataria de velas y amuletos, es una de las afectadas y proporcionó el video que grabó su nieto adolescente durante un intento de asalto por parte del niño, en el que se le escucha exigiendo el celular y amaga con "picarlo con su cuchillo" de no entregarlo.

"Nosotros hemos hablado con sus familiares, les hemos pedido que hagan algo, que no lo dejen salir. Ellos no son vendedores, comerciantes, bueno podrían tener algún negocio pero ambulante en la zona, pero su abuela -con quien yo hablé - no hizo nada", lamentó Toñita.