“No nos vamos a manchar”: AMLO asegura que llegará a la verdad del atentado vs Ciro Gómez Leyva

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que referente al ataque de Ciro Gómez Leyva llegará a la verdad para conocer el motivo del porqué intentaron balear al periodista, además de que instruyó que se haga una investigación a fondo sobre el caso y no quede impune.

El mandatario federal aseguró que es posible que se conozca la verdad sobre el ataque a Ciro Gómez por dos razones:

“Primero porque hay mucha gente que está con nuestro movimiento, nos van a ayudar a saber si escuchó que llegó alguien en una moto, y estuvieron discutiendo y los carros cruzados, y quién pasaba por ahí. Las trabajadoras y trabajadores domésticos, choferes. Tenemos mucha información que no lleven, eso es muy importante, pero lo más importante de todo es que no se trata de un crimen de Estado, ya que es muy difícil de desentrañar si es un crimen de Estado, eso sí es complicado.

Además, resaltó que beneficiará a todos conocer la verdad, pues los ciudadanos van a colaborar para que se concrete la investigación.

Por otra parte, AMLO consideró que el caso no sea investigado por la Fiscalía General de la República, ya que confía sea indagado por la Fiscalía General de la Ciudad de México.

López Obrador fue cuestionado en su mañanera sobre la protección a los periodistas, donde resaltó que su gobierno seguirá actuando con responsabilidad, y él no podría mandar a matar a nadie.

“Vamos a seguir siempre pendientes de proteger a todos los ciudadanos y a los periodistas y a los opositores, la diferencia más importante es que el Estado ya no es el que violan los derechos humanos como antes. Yo no sería capaz, no me atrevo a mandar a matar a nadie”, sostuvo el titular del Ejecutivo.