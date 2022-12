¡Otra vez Viva Aerobus! Usuaria denuncia que olvidaron subir a su perrita en un avión y rompen transportadora

La usuaria @Sanrmzmarg contó que viajó con Viva Aerobus en el vuelo VB1268 que salía de Ciudad de México con destino a Torreón, el viaje lo realzaría con su perrita Sabina a la que entregó en perfectas condiciones una hora antes del abordaje.

NO ES SEGURO VIAJAR CON NUESTROS PERRITXS POR @VivaAerobus @VivaTeEscucha y @Aeromexico y hasta ahorita solo me han dicho que meta mi queja y que ellos me contactan dentro de 4 días para el reembolso total de mi transportadora kennel y de los vuelos de Sabina.