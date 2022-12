“Deseo que todos estemos felices”: AMLO da mensaje de Nochebuena y Navidad a mexicanos (VIDEO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió sus mejores deseos a todos los mexicanos, resaltando salud, felicidad, incluso enviando abrazos a todos, incluyendo a “mis adversarios” en esta fecha navideña.

Fue a través de un video que compartió en redes sociales desde los jardines del Palacio Municipal, acompañado de su esposa la escritora Beatriz Gutiérrez, donde el mandatario federal señaló que pasará la noche con ella, sus cuatro hijos y sus dos nietos.

AMLO destacó la importancia de poder reunirse en familia, donde se incluyen también los amigos, la diversidad y a todos.

"En mi caso, mis familias son millones de mexicanos, mujeres y hombres que quiero mucho y que me siento muy querido también muy correspondido y a todos miren, abrazos, también a mis adversarios, no odios, querelos, podemos tener diferencias y darnos trato de adversarios a vencer, (pero) no de enemigos a destruir: el amor por encima de todo, el amor a nuestros semejantes", dijo.