¿Sinaloa o Irak? Pobladores relatan la pesadilla que vivieron durante la captura de Ovidio Guzmán

Pobladores de Jesús María, Sinaloa, denuncian sentirse secuestrados por el gobierno tras el operativo que implementaron desde las cuatro de la mañana el jueves 5 de enero cuando arrancó la operación para detener a Ovidio Guzmán.

Pobladores en entrevista con Radio Fórmula Culiacán, expresaron que se les cortó el servicio de agua potable, luz eléctrica y telecomunicaciones, además que han sufrido ataques por parte de los militares desde la madrugada.

“Se encuentra secuestrada por así decirlo, por el Gobierno, por soldados, militares, desde ayer a las cuatro de la mañana que empezó todo. No han dejado salir a gente inocente, gente que ocupa ayuda médica, que no tiene nada que ver con el narcotráfico que trabaja al día, que están heridos. Se reportaron personas fallecidas inocentes, tenemos 24 horas que no sabemos nada, porque cortaron luz, agua teléfono”.