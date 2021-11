El nuevo refugio claudista y el ratón de Tecamachismes

La antigua sede de Morena, en Bulevar Valsequillo casi esquina con la 11 Sur, se convirtió en la nueva guarida del claudismo, ahí converge el circulo más cercano a la ex alcaldesa, como Andrés García Viveros, Pamela Galindo Jiménez e Israel Román Romano, como cuando lo hacían algunos meses atrás en el Palacio Municipal.

Llegan en sus camionetas con chofer, los dejan, entran, tienen sus escritorios, sala de juntas y sueñan que aún siguen gobernando la ciudad. Analizan las acciones diarias de Eduardo Rivera y del gobernador, Miguel Barbosa, y según ellos delinean estrategias, los critican muy a su estilo.

La hora de la comida es lo mejor. Sus camionetas pasan por ellos para llevarlos a recorrer el corredor gastronómico de la 43 Poniente y deciden a cuál entrar, por ejemplo, El Parrillaje. No es cualquier comida, piden lo mejor y bebidas alcohólicas al por mayor, no escatiman, al fin, ya no son funcionarios.

En la casa, que aún deciden si pintarla con las siglas de Morena, Andrés García Viveros camina con holgura y prepotencia, se jacta de que ya superó la denuncia por acoso sexual. Platica con los hermanos de Claudia, el ‘chegordo’ y ‘bradpitt’, y vaticinan qué harán cuando, según ellos, su grupo regrese al poder.

En la casa también está Polet Espinosa, quien forma parte del equipo de abogados que encabeza Gonzalo Castillo, que supuestamente defiende al grupo de los cien sindicalizados, que ellos consideran su conjunto al interior del Ayuntamiento, aunque ya renunciaron por lo menos 12.

Fiel a su estilo, el ex síndico, Gonzalo Castillo Pérez, se placea con una nueva chica asistente, con las mismas características de las que tenía en la sindicatura, pero ella mucho más amable.

Claudia llega sólo de vez en vez y es recibida por su equipo, como hasta el 14 de octubre, como la gran transformadora de la ciudad de Puebla, aunque la historia diga lo contrario.

Tecamachismes

Los rivales políticos de Ignacio Mier Bañuelos aprovechan la crisis de inseguridad que se vive en Tecamachalco, para distorsionar el terrible asesinato de tres policías ministeriales y acomodarlo a su antojo.

Perfiles como los ex presidentes, Marisol Cruz García, de Morena o el panista, Inés Saturnino López Ponce, difunden versiones de los hechos violentos como más les conviene. Es por eso que los propios pobladores ya rebautizaron su municipio como ‘Tecamachismes’.

Uno de los principales divulgadores de los chimes es Inés Saturnino, a quien la gente ya apoda como ‘el ratón’, pues asegura que los ministeriales buscaban detener al secretario de Seguridad Pública, Alejandro Santizo Méndez.

Por su parte, la gente de Marisol Cruz García difunde la versión de que el gobierno de Mier Bañuelos despidió a los policías acreditados, para permitir el ingreso de perfiles cuestionados.

Sin duda, las acciones de esos expresidentes son más de un recelo político que de unas ganas de superación por su tierra.