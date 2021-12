Puebla, Tehuacán y Cholula tendrán una pista de hielo como ¿Rockefeller Center en Nueva York?

Ya llegó diciembre y con ello se desató la fiebre por las pistas de hielo en Puebla, una por aquí, otra por allá… hasta llegar a Tehuacán.

Una postal de Navidad sui géneris es tomarse una selfie en una pista de hielo, como si estuvieras en el Rockefeller Center en Nueva York, por eso Puebla no será la excepción este año.

And just like that, it’s Christmas time. pic.twitter.com/gK9tRnwrEf