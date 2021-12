En la cancha del PAN la aprobación del tarifazo al alumbrado, pero 7 de sus diputados ya dijeron que NO

Eduardo Rivera Pérez está a punto de perder su primera batalla política en su incipiente gobierno municipal, pues ayer al medio día recibió una advertencia: si todos los diputados del PAN no dan su aval al DAP, los diputados de Morena no darán ni un solo voto a su favor.

El aviso fue escuchado también por el coordinador de la bancada panista, Eduardo Alcántara Montiel.

Su interlocutor, el Alto mando de Casa Aguayo, los conminó a solucionar de una vez por todas sus diferencias, pues no habrá vuelta atrás.

Alcántara recordó los agravios del yunquista: no les entregaron el 25 por ciento de los puestos del Ayuntamiento de Puebla que habían pactado, los aplastaron en la interna del PAN y los acusan de querer robarse la elección.

Pero la respuesta fue la misma: arreglen sus diferencias o no hay un sólo voto a favor del DAP.

Así que los ‘Lalos’ (Rivera y Alcántara) salieron del inmueble con la misma incertidumbre con la que llegaron, luego de que fueron citados a las 14:30 horas a una reunión, en la que sólo participaron los tres personajes.

Rivera y Alcántara no se habían visto las caras desde hace meses, pero los sentaron a los dos en el mismo lugar y a la misma hora. Les leyeron la cartilla, dirían algunos y los regresaron a sus casas.

Y seguramente los ‘Lalos’, si de verdad quieren sacar adelante el cobro del Derecho de Alumbrado Público, podrán encontrar solución a sus diferendos, podrán negociar y tener acuerdos que los beneficien mutuamente. Hay que ofrecer en los dos bandos.

Pero el real problema es otro. Y es que de los nueve diputados locales de Acción Nacional hay siete que ya definieron su voto: Aurora Sierra, Mónica Rodríguez, Nancy Jiménez, Lupita Leal, Paty Valencia, así como Oswaldo Jiménez y Rafa Micalco. Todos dijeron NO al DAP y la propuesta de su coordinador y el del PRI, Jorge Estefan Chidiac de hacer constitucional su cobro, de los siete, cinco hicieron su posicionamiento ya públicamente. No afectaremos los bolsillos de los poblanos, dijeron todos, palabras más, palabras menos. No hay forma de que las diputadas y diputados del PAN justifiquen su voto a favor. Hay un alto costo político si lo hacen.

En Casa Aguayo no están dispuestos a asumir ese costo y ya están advertidos los ‘Lalos’.

Panista rechazan nominación de Claudette Hanan para el Itaipue

La bancada panista en el Congreso local ejecutó una revancha ayer, pues primero metieron ruido al votar en abstención el Presupuesto de Egresos 2022 del gobierno del estado y después cuando anunciaron su voto en contra de las dos ternas que se iban a presentar para elegir a las dos consejeras del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue).

Este último punto, fue lo que desencadenó el caos, pues a Sergio Salomón ya no le salieron las cuentas para sacar adelante las propuestas, pues se requerían dos terceras partes del pleno. El G5 de Morena y el PAN sumaban 14 votos y los barbosistas tenían dos legisladores menos que justificaron su falta. Así que lo mejor fue dejar sin cuórum la sesión y mandar su desenlace para hoy.

Arturo Rueda ayer en el programa de Súper Troles Tóxicos reveló que la postura de los panistas fue porque fueron ignorados nuevamente por Sergio Salomón para el reparto de designaciones hechas del Congreso local y siempre se le daba la preferencia a Jorge Estefan Chidiac. Así que el Presupuesto 2022 y las ternas del Itaipue fueron la ocasión perfecta para demostrar su molestia. Y vaya que la hicieron sentir.

Pero también al interior de la bancada panista, al menos cinco legisladores se pronunciaron en contra de la designación de la propuesta oficial de Casa Aguayo para consejera de transparencia: Claudette Hanan Zehenny, pues a sus oídos llegaron toda clase de señalamientos en su contra por el pésimo trato que tiene con sus trabajadores, a quienes obligó a trabajar durante toda la pandemia en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de la que ella es la secretaria técnica, aunque dicho organismo no ha hecho absolutamente nada en materia anticorrupción más que un foro.

Al final el acuerdo fue unánime. Voto en bloque de los panistas vs la nominación de Hanan Zehenny como consejera.

La historia completa muy pronto. Pues de ello existen testimonios y hasta demandas por despidos injustificados en plena pandemia.

