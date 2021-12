El amor se respira en tierras cholultecas

Aaaaaaaaaaaaaahhh (suspiro largo) el amor, ese hermoso sentimiento que surge espontáneamente entre dos (o más personas en algunos casos) gracias a la convivencia diaria en la escuela, en el trabajo y, en los tiempos en los que vivimos, hasta de manera digital vía las redes sociales a kilómetros de distancia e incluso sin conocer físicamente a la otra persona.

En el caso que hoy vengo a contarles mis muy amados lectores, el amor surgió en el trabajo… trabajo endulzado con un ingrediente extra como lo es el poder y el dinero público.

Pero no, no sean mal pensados y empiecen a creer que el galán de esta bella historia de amor se fijó en el poder, en los recursos públicos y en el cargo de su enamorada. NO.

Esta historia de amor no es de esas para nada.

Tampoco crean que el galán en cuestión, quiso pagar con amor el haber sido nombrado por su enamorada titular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio o en señal de agradecimiento por nombrar a su sobrino junior secretario de Infraestructura. NO

Mucho menos crean que el galán en cuestión empezó a vender puestos en el SOSAPACH antes de que él y su amada asumieran sus cargos públicos el pasado 15 de octubre o que incluso ya hace negocios chuecos sabiéndose protegido por su pareja sentimental. NO, nada de eso.

Y NO, el tórtolo director del SOSAPACH tampoco sueña con ser el sucesor de su enamorada en 2024. NO, NO y mil veces NO.

Ya se los dije, esta no es de esas historias en las que se disfrazan los intereses personales de amor.

Y para muestra, basta ver que el príncipe azul (con pasado marinista de nombre José Luis y apellidos Carpinteyro Lazcano) acompaña incondicional y genuinamente a su novia.

Si a la novia la invitan a la inauguración de un restaurante, ahí está el enamorado.

Que, si la enamorada inaugura su pista de hielo y quiere tomarse una foto con la imponente pirámide de Cholula a su espalda, junto a ella ahí está el galán.

Que, si la novia asiste a los espectáculos navideños en su municipio, ahí está su príncipe azul.

Y si su amada quiere tomarse una foto con sus amigas, ahí está el galán, no a un lado, pero sí a espalda suya cuidándola.

Es así como en tierras cholultecas se respira el amor, aaaaaaaaay el amoooooooooor.

Pa’ no dejar

En donde están muuuy enojados porque las cosas no salen nada bien (desde octubre de 2018) es en el municipio de Huejotzingo.

Y es que la presidenta municipal, Angélica Alvarado no está nada contenta por tener oposición en su cabildo y ahora ordena y prohíbe el ingreso con teléfonos celulares a todas las reuniones y sesiones de Cabildo para evitar ‘filtraciones’ que exhiban su pésima actuación al frente del municipio.

Por si fuera poco, mi ‘Angie’, querida y adorada, hasta se da el lujo de revisarles el teléfono celular a los reporteros y directores de portales informativos con los que tiene convenios, para cerciorarse de que estos no la están traicionando filtrando información a los periodistas incómodos.

Así se las gasta ‘Angie’.

Es todo por hoy en la ESTOCADA de este miércoles, yo me voy a rezar para que los diputados locales no le hagan el juego al PRIAN y a ‘Lalito’ Rivera, dejándonosla caer a todos los poblanos con la aprobación del DAP en medio de las fiestas navideñas y de fin de año.

