Promesa cumplida

Basta ya de mentir, de criticar por criticar, porque más allá de que se exhiben mostrando su falta de humanidad y de empatía, demuestran que sus únicos intereses son las elecciones y el poder. Trabajan por votos, no por los ciudadanos.

La crítica siempre será bienvenida, forma parte del servicio público, siempre que ésta sea constructiva, objetiva y encaminada a un debate.

La oposición actual no conoce la naturaleza de un movimiento social, se niega a ver las causas y consecuencias de lo que tantos años sintieron que era suyo: el poder.

Siempre aplaudiré una oposición férrea, que debate con argumentos reales con números e ideas innovadoras. Por el contrario, rechazo el activismo de sofá, personas sentadas en la comodidad de su hogar que desconocen la situación que vive la gente de a pie, de los lugares que incluso desconocen que existen.

Ayer se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, después de dos años y cinco meses de trabajo, se demostró que una gran obra sí es posible, siempre y cuando se elimine el exceso de corrupción que ha provocado atraso a nuestro país, principalmente en infraestructura.

El trabajo realizado por nuestro presidente es referente mundial. En nuestro estado se están haciendo de manera igual, nuestro Gobernador ha puesto mano firme a quienes por mucho tiempo han vivido del dinero del pueblo y ha dado fuerza y voz a la ciudadanía que menos tiene, que necesita ser vista y escuchada.

Basta ya de mentir, de criticar por criticar, porque más allá de que se exhiben mostrando su falta de humanidad y de empatía, demuestran que sus únicos intereses son las elecciones y el poder. Trabajan por votos, no por los ciudadanos. Sus discursos son por votos, no para representar al pueblo. Sus reclamos son por sus intereses, no por ayudar a la gente.

Invito a la oposición a dejar atrás las revanchas y la mezquindad. El destino nos puso una prueba en la que está de por medio la supervivencia humana. Olviden las elecciones, superemos esto con ideas, con proyectos, con el cerebro y no con las vísceras.

Si le va bien a nuestro presidente y a nuestro gobernador, por supuesto que le irá bien a México y a nuestro querida Puebla.