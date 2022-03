¡La estanflación nos está haciendo bailar con la más fea!

Al más puro estilo de los días de fiesta donde no hay mucho de dónde escoger, estamos viviendo una relación muy particular con nuestros negocios, proyectos, empresas e incluso, con nuestros cochinitos personales; producto de una serie de factores externos en los que poco podemos influir, pero nos toca sacar la casta para no dejar que todo se vaya en picada y se termine lo que con tanto esfuerzo, tiempo y sacrificio hemos construido.

Y es que, cuando creíamos ver una luz al final del camino con el descenso en los contagios por COVID-19 y un repunte en la economía de todos los sectores al reanudar actividades en una modalidad de mayor aforo y reincorporación escalonada a las aulas y más, se empieza a disparar la inflación y como si no fuera suficiente, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania comienza a cobrar facturas a quienes ni la deben ni la temen… o sea, todos nosotros que aparte, consideramos una barbarie lo que está sucediendo.

Me refiero entonces, a uno de los más retadores escenarios a los que nos hemos enfrentado como generación y al que debemos hacerle frente con la mejor de las sonrisas porque ahora sí que, no es culpa nuestra.

Por ahí de los años 70´s surgió un término económico para definir a la suma de inflación más estancamiento, la estanflación.

Dicho momento, es producto de varios factores como: el exceso de gasto público, incremento de desempleo, alza de precios de productos de la canasta básica y con ello, la desaceleración de liquidez en el mercado; sumando a todo ello los efectos de los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania que ha comenzado a generar escasez de insumos en las cadenas productivas de otros países del mundo.

Si bien el término no nos es tan familiar, lo reconocemos porque es nuestro pan de cada día al llegar la quincena y tener complicaciones para cubrir la nómina, una renta, ver que al pagar la despensa tienes que ajustar tu presupuesto y algunas ventas se nos caen porque hay incertidumbre en los mercados o porque ya no puedes mantener los costos por el incremento en la materia prima.

Por ello, debemos hacerle frente a esta situación con diversas estrategias.

La primera de ellas es, como lo he comentado en innumerables ocasiones, tomar decisiones inteligentes y no perder la calma porque eso podría repercutir en graves resultados.

Revisar y replantear los costos de operación en cada una de tus cadenas de producción, puesto que, en muchas de las ocasiones, puedes estar gastando de más o no sean tan eficientes tus procesos.

Tratar de alternar proveedores, el consumo local puede que no sea una opción tan económica o incluso, en algunos casos no sea exactamente lo que requieres, pero puede ser una opción, si sustituye de forma mediática tus faltantes en los inventarios; además de que reduces tiempos y sin duda, aceleras la economía local.

Ofrece variedad de productos que puedan adaptarse a los nuevos costos, pero no subas los precios sin hacer un sondeo profundo y analítico sobre la situación real, porque si subes constantemente los precios, eso puede convertirse en un arma de dos filos y se puede percibir como un abuso de tu parte para con los clientes.

Incrementa tus prospectos, recuerda que algunos clientes migrarán si no tomas decisiones rápidas y efectivas, por ello trata de generar un colchón para los tiempos complicados.

Trata de ampliar beneficios con tus proveedores, algunos que son muy sólidos podrían apoyarte a resistir más estos tiempos como premio a tu lealtad y buen perfil de consumo y pago.

Y el más importante, en todo momento hacer presupuestos y revisar constantemente tus gastos e ingresos para que no salgas en números rojos por falta de pericia.

Hoy más que nunca no podemos detenernos. Si nos toca bailar con la más fea, aprendamos a sacarle provecho a la situación a modo que esto, nos fortalezca y nos deje claro que debemos avanzar en combo, sólo así podremos fortalecer esta enorme red en donde todos somos… UNIVERPRESARIOS.