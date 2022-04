¡Sin agua no hay paraíso!

Por eso debemos comenzar a pensar de forma más sustentable, porque de lo contrario, de todos modos, no se podrá seguir generando riqueza.

Querer hacer fortuna a costa del equilibrio del ecosistema es casi igual que hacerte el harakiri o en otras palabras, matar a la gallina de los huevos de oro y después tener hambre.

Esto pasa muy a menudo cuando caemos en una ambición desmedida y creemos que nunca se terminarán los recursos, a veces lo hacemos sólo por la mera falta de conciencia o por creernos una especie superior al resto y que todo lo que existe sobre la faz de la tierra nos corresponde por únicamente existir, pero como sea, el resultado es el mismo.

Hacer negocios sin una conciencia ecológica es el principio de muchos problemas que escalan, porque si bien es cierto que la factura se paga tarde, cobra intereses y muy altos; y en ocasiones, se paga con la salud, desordenes ambientales o escases de elementos que difícilmente se pueden suplir con dinero.

O quizá sí se pueda, pero sólo para quienes tienen los recursos y condiciones a la mano… ¿Y el resto?

Por eso debemos comenzar a pensar de forma más sustentable, porque de lo contrario, de todos modos, no se podrá seguir generando riqueza.

Actualmente la escasez de agua, la contaminación de los ríos y océanos; el exceso de residuos y su posible reutilización, así como el exceso de contaminantes, es tema que ocupa en la agenda 2030 a las principales naciones productoras del mundo.

La aplicación de energías limpias y renovables para minimizar el impacto ambiental no es cosa de juego, por ello se invierten millones de dólares en migrar a esta forma de desarrollo, de lo contrario, ¿crees que invertirían tanto?

Estudios revelan que la esperanza de vida cada vez es más elevada, pero al mismo tiempo la brecha entre quienes pueden acceder a una mejor calidad de vida y los que no, se hace más amplia.

De tal suerte que si no tomamos acciones oportunas, no sólo les tocará a las generaciones padecer los estragos de nuestros abusos, sino a nosotros mismos; ejemplificado con otras palabras, es como si preparáramos nuestro retiro digno y no nos esperáramos a andar rebotando entre los yernos, hijos o nueras para ver quién nos cuida o nos comparte algo para sobrevivir.

La huella ecológica que dejamos en el ambiente es tan letal, que se ha reportado presencia de micropartículas de plástico en organismos de animales y en algunos cuerpos humanos y eso, damas y caballeros, nos habla de que nuestros residuos terminarán por aniquilarnos… y como dicen los memes: no lo digo yo, lo dice la ciencia.

Por ello, o nos ponemos las pilas o no nos quejemos después.

Recordemos que la mejor forma de ser abundante es mantener el equilibrio, ese que el universo de todos modos tarde que temprano termina por aplicar, pero si no lo hacemos inteligentemente, puede que terminemos por estar en una posición muy incómoda cuando se llegue el pago de las facturas.

Sólo así podremos avanzar de forma integral y hacer economía al estilo de los… UNIVERPRESARIOS.