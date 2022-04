La traición a México

El 17 de abril de 2022 pasará a la historia como el día que con descaro y cinismo la oposición reveló cuáles son sus verdaderos intereses, quiénes son sus verdaderos jefes y cuál es el verdadero trabajo que hacen desde la Cámara de Diputados.

La votación del pasado domingo terminó de definir quiénes son los que realmente trabajan por los 34 millones de familias mexicanas y quiénes les rinden cuentas a empresarios extranjeros. La Reforma Eléctrica constitucional fue desechada por la mezquindad y ambición de un grupo de diputados que, a pesar que dentro del proceso legislativo todas sus modificaciones, propuestas y añadiduras fueran integradas en el dictamen que se puso a discusión, la presión que ejercen quienes son sus dueños fue más grande que la mayoría de ciudadanos de este país.

No sorprende a nadie. No sorprende el sentido de su votación, ya que la oposición siempre se ha mostrado distante a los intereses del pueblo. Algo es muy claro, hoy cantan victoria, pero lo que no saben o aún no se dan cuenta —como se mencionó en la tribuna por parte de integrantes del Partido del Trabajo—, es que están cavando su tumba política. El pueblo es sabio, así que los recordarán como traidores al pueblo y a la patria.

…

A nivel local tenemos pendiente el tema de la despenalización del aborto, el cual no puede postergarse más. Se han integrado gran cantidad de antecedentes, foros, pláticas con especialistas, encuentros con colectivos y colectivas que dan valor y legitimidad a esta exigencia que es un derecho. Incluso, la Suprema Corte de Justicia ya lo establece como una obligación a legislar y eliminar todo aquello que impide el ejercicio de los derechos que tenemos las mujeres.

Estoy confiada en los consensos que se han logrado en esta legislatura. Sé que gran parte de mis compañeras, compañeros y de la bancada completa que tengo a bien coordinar, que es la del Partido del Trabajo, estaremos a favor de que la cosas sucedan.

…

Esta semana presentaré una reforma al Código Penal para incrementar la pena 50 por ciento a quien grabe, tome fotografías, publique o difunda información reservada, indicios o evidencia de personas que hayan sufrido violencia física o sexual, así como sumar como agravante cuando se trate de mujeres, niños, niñas o adolescentes.

Es necesario presentar esta iniciativa para proteger a las víctimas de delitos, así como a sus familiares. Las autoridades tienen la obligación de resguardar información sensible es por eso que esta iniciativa es de suma importancia.